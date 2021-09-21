WSJ: Apple разрабатывает технологию диагностики депрессии с помощью айфона

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Компания Apple работает над технологиями, позволяющими диагностировать депрессию и когнитивные нарушения, например, при болезни Альцгеймера, с помощью датчиков, встроенных в айфоны, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на слова анонимных источников и документы.

Разработчики рассчитывают создать алгоритмы, которые смогут выявлять депрессию и когнитивные нарушения, анализируя данные датчиков в устройствах Apple, в том числе сведения о физической активности, режиме сна, манере набора текста.

Проект Apple по определению депрессии, стресса и тревоги называется Seabreeze, компания работает над ним вместе с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе. Проект по диагностике когнитивных нарушений получил кодовое название Pi, над ним также работает фармацевтическая компания Biogen.

Источники WSJ говорят, что, если раньше программы, анализирующие состояние здоровья, касались прежде всего «умных часов» Apple, то новые разработки будут ориентированы на айфоны. В Apple рассчитывают, что алгоритмы будут работать на устройствах пользователей и не станут отправлять данные на серверы компании.

По данным газеты, у Apple также есть совместный проект с Университетом Дьюка, в рамках которого планируется создать алгоритм, помогающий выявить расстройства аутического спектра у детей. Согласно документам, предполагается, что камера айфона, в частности, будет наблюдать, как маленькие дети сосредотачиваются и как часто они раскачиваются взад-вперед.

Исследовательские проекты находятся на начальной стадии и могут никогда не превратиться в полноценные инструменты, добавляют источники издания.

Представители Apple, Biogen и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе отказались от комментариев.

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