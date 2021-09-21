Власти ЕС разработали закон о единой зарядке для всех гаджетов. Против этого выступает Apple

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Еврокомиссия на заседании в четверг, 23 сентября, официально представит проект законодательства по единому зарядному устройству для всех мобильных телефонов, планшетов и наушников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, комиссия хочет законодательно закрепить продажу зарядников отдельно от самих гаджетов, а также ввести унифицированный порт для зарядки.

Reuters отмечает, что идею единого зарядного устройства власти ЕС обсуждают уже более десяти лет — такой подход, считают законодатели, будет лучше для окружающей среды, а также удобнее для пользователей.

Основным противником этой идеи является Apple — в компании настаивают, что введение единого типа зарядок будет сдерживать инновации и создавать дополнительное количество отходов.

Согласно исследованию, проведенному Еврокомиссией в 2019 году, половина гаджетов в ЕС на тот момент имели разъем microUSB, еще 29% — USB-C, а 21% — разъем Lightning, используемый в устройствах Apple.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой