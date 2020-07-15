Компания Oppo анонсировала рекордно быструю зарядку для телефонов. Она сможет полностью зарядить устройство за 20 минут

Компания Oppo представила новую сверхбыструю проводную зарядку мощностью 125 ватт.

Новая зарядка сможет полностью зарядить разряженный телефон с аккумулятором 4000 миллиампер-часов за 20 минут, а для зарядки на 41% понадобится всего пять минут.

Помимо этого, компания представила технологию беспроводной зарядки AirVOOC мощностью 65 ватт — эта мощность сравнима с самыми быстрыми проводными зарядками из существующих на рынке сейчас. Устройство сможет полностью зарядить телефон за полчаса.

Устройства, которые будут поддерживать новые зарядки, пока анонсированы не были. Ожидается, что это может случиться до конца 2020 года.

Григорий Левченко