«ВКонтакте» заблокировала страницы нескольких бывших руководителей штабов Навального

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Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала страницы как минимум пяти бывших руководителей региональных политика Алексея Навального. Об этом сообщил правозащитный проект «Сетевые свободы».

Были заблокированы аккаунты бывшего главы тверского штаба Андрея Прокудина, тамбовского штаба Дианы Рудаковой, ростовского штаба Ксении Середкиной и хабаровского штаба Алексея Ворсина (он находится под домашним арестом по «дадинской» статье). Также скрыта страница главы казанского штаба Эльвиры Дмитриевой, умершей два года назад.

Прокудин заявил, что «ВКонтакте» скрывает его страницу от пользователей с российскими IP-адресами; если воспользоваться VPN или зайти на страницу с иностранного IP-адреса, аккаунт доступен. Прокудин добавил, что «ВКонтакте» не предупредила его о блокировке аккаунта. Он подчеркнул, что после признания структур Навального экстремистскими «почистил» свою страницу.

На странице Дианы Рудаковой основанием для блокировки названо требование Генпрокуратуры № 31.27.2021/Ид8550-21 от 23 июля. «Сетевые свободы» отмечают, что на основании этого документа Роскомнадзор вносил в реестр запрещенных сайтов, например, ютьюб-канал Любови Соболь. Но страниц экс-руководителей штабов Навального в реестре нет.

Пресс-служба «ВКонтакте» связала блокировку страниц с призывами к участию в митингах.

ВКонтакте» была вынуждена ограничить доступ к данным страницам на территории РФ по требованию Генпрокуратуры. Ранее мы уже получили два штрафа в размере 1,5 миллиона рублей каждый за неудаление призывов к участию в митингах. Повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки.

Перед выборами в Госдуму российские власти начали блокировать сервис Навального , ссылаясь на его связь с , и запретили показывать это словосочетание в результатах поисковой выдачи «Яндекса» и Google. Apple и Google закрыли для своих пользователей из России приложение «Навальный», в котором содержится вкладка «Умное голосование», а Telegram заблокировал бот «Умного голосования».

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