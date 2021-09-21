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Полиция Великобритании назвала имя третьего подозреваемого в бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Это Денис Сергеев, который, по версии полиции, связан с российской военной разведкой, сообщает полиция Лондона.

В сообщении полиции сказано, что Сергеев скрывается под псевдонимом «Сергей Федотов». Ранее о причастности «Федотова» к отравлению сообщали СМИ, о том, что за этим именем скрывается генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, писала расследовательская группа Bellingcat.

Дениса Сергеева обвиняют в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений, хранении и применении химического оружия.

Королевская прокурорская служба санкционировала предъявление обвинений Сергееву, но, как отмечает BBC News, подозреваемому нельзя предъявить официальные обвинения, пока он не задержан.

Ранее Великобритания сообщила, что подозревает в отравлении Скрипалей россиян, которые въехали на территорию страны под именами «Александр Петров» и «Руслан Боширов». По данным Bellingcat и , их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига, они штатные сотрудники ГРУ.

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