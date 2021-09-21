Книгоиздатели попросили Роскомнадзор оштрафовать Telegram из-за пиратских книг
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Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) направила в Роскомнадзор заявление с просьбой привлечь компанию Telegram Messenger LLP к административной ответственности за отказ удалять из мессенджера Telegram нелегальные копии книг.
Как сообщают «Ведомости», издатели просят составить на компанию административный протокол по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, по которой юрлицам грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.
Член правления АЗАПИ Максим Рябыко сообщил, что ассоциация подала заявление из-за того, что Telegram не удаляет пиратские копии книг, по которым Мосгорсуд принял обеспечительные меры. В частности, это книги «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»).
В ассоциации говорят, что Telegram должен был удалить нелегальные копии книг в течение 24 часов после того, как получил уведомление о принятии обеспечительных мер, но этого не произошло. Кроме того, мессенджер не стал блокировать канал, где распространяли нелегальный контент.
В августе издательства АСТ и «Эксмо» подали в Мосгорсуд иски к Telegram из-за неудаления пиратских копий книг Стивена Кинга, Дмитрия Глуховского и других авторов.
Борьба с пиратами для книжников — один из приоритетов: цифровые книги являются на сегодня одним из основных драйверов развития всего книжного рынка России. Их продажи в 2020 году выросли по сравнению с 2019 годом на 32% до 8,2 миллиарда рублей, сообщал в марте этого года президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.