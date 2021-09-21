Книгоиздатели попросили Роскомнадзор оштрафовать Telegram из-за пиратских книг

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Ассоциация по защите авторских прав в интернете ( ) направила в Роскомнадзор заявление с просьбой привлечь компанию Telegram Messenger LLP к административной ответственности за отказ удалять из мессенджера Telegram нелегальные копии книг.

Как сообщают «Ведомости», издатели просят составить на компанию административный протокол по , по которой юрлицам грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей.

Член правления АЗАПИ Максим Рябыко сообщил, что ассоциация подала заявление из-за того, что Telegram не удаляет пиратские копии книг, по которым Мосгорсуд принял обеспечительные меры. В частности, это книги «История государства Российского. Между Азией и Европой» Бориса Акунина (издательство АСТ) и «Заживо в темноте» Майка Омера (издательство «Эксмо»).

В ассоциации говорят, что Telegram должен был удалить нелегальные копии книг в течение 24 часов после того, как получил уведомление о принятии обеспечительных мер, но этого не произошло. Кроме того, мессенджер не стал блокировать канал, где распространяли нелегальный контент.

В августе издательства АСТ и «Эксмо» подали в Мосгорсуд иски к Telegram из-за неудаления пиратских копий книг Стивена Кинга, Дмитрия Глуховского и других авторов.

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