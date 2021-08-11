«Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из-за пиратских копий книг Стивена Кинга и Дмитрия Глуховского

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Издательства АСТ и «Эксмо», входящие в группу «Эксмо-АСТ», подали два иска в Мосгорсуд к мессенджеру Telegram из-за неудаления пиратского контента. Первым внимание на это обратил «Коммерсант».

В своим исковом заявлении АСТ требует заблокировать в телеграм-каналах доступ к книгам «11/22/63» и «Доктор сон» Стивена Кинга, «Думай и богатей» Наполеона Хилла и «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. Иск «Эксмо» касается нелегального распространения в Telegram книг «Ни Сы» Джен Синсеро и «Мара и морок» Лии Арден.

В качестве обеспечительной меры Мосгорсуд уже обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к этим произведениям. Предварительное заседание по иску АСТ назначено на 16 августа, а по иску «Эксмо» — на 19 августа.

«Эксмо-АСТ» впервые судится с Telegram, рассказал «Коммерсанту» член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, который представляет группу в суде. Ранее издатели добивались удаления пиратского контента через обращения в Telegram и жалобы в Apple и Google, но мессенджер реагирует не на все претензии, рассказали в «Эксмо-АСТ».

По словам Рыбыко, истцы решили набрать «критическую массу» судебных решений по пиратскому контенту в Telegram, чтобы появилась возможность блокировки мессенджера за многократные нарушения. Однако, книгоиздатели нацелены не столько на блокировку, сколько на внедрение системы цифровых отпечатков в мессенджере, которая позволила бы удалять пиратский контент системно, утверждает представитель АЗАПИ.

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