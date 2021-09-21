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Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена посетить республику, после того как тот заявил о необходимости защищать права ЛГБТ-сообщества по всему миру «от Чечни до Камеруна».

Свое заявление Байден сделал на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Президент США призвал мировое сообщество встать на защиту представителей ЛГБТ, чтобы они «могли жить открыто, в любви и без страха, будь то Чечня, Камерун или любое другое место в мире».

В ответ Кадыров в телеграме назвал Байдена лидером «самой проблемной, агрессивной в мире страны, вспахивающей арабский мир авиабомбами.

Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас .

Правозащитники неоднократно сообщали о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Еще в 2017 году «Новая газета» писала о том, что геев в республике задерживают и убивают. Власти региона отрицают все обвинения и заявляют, что гомосексуалов в Чечне не существует.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой