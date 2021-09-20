В Пермском крае отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после массового убийства в университете
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По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в регионе на один день, то есть на 20 сентября, отменили занятия в школах, техникумах и колледжах после вооруженного нападения на Пермский госуниверситет, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В течение дня образовательные организации должны максимально усилить все меры безопасности, заявили в региональном министерстве образования. «В учреждения нельзя допускать посторонних лиц, в том числе родителей. Необходимо проверять все крупногабаритные сумки и пакеты», — сказано в сообщении.
Местное издание 59.ru сообщает, что занятия также отменили в Пермском госуниверситете, где произошла стрельба, а также в Политехническом университете, институте культуры и пермском филиале Российского экономического университета имени Плеханова. По информации издания, с 21 сентября эти вузы перейдут на дистанционную форму обучения.
В результате нападения на Пермский университет погибли восемь человек, еще более 20 пострадали, в том числе 19 человек получили огнестрельные ранения.