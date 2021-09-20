В Пермском государственном университете открыли стрельбу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

В Перми неизвестный открыл стрельбу на территории государственного национального исследовательского университета.

Как рассказали «Медузе» свидетели произошедшего, они видели мужчину в военной форме, стрелявшего из автомата. В пресс-службе университета сообщили, что стрельбу вели из травматического оружия.

Источник «Интерфакса» в службе скорой помощи сообщает о погибших и пострадавших в результате стрельбы. Телеграм-канал «112» сообщил о трех погибших и двух пострадавших. В самом вузе говорят о четырех пострадавших.

Телеканал РЕН опубликовал кадры, на которых видно, как люди выпрыгивают из окон второго этажа здания.

По данным «112» и Baza, стрельбу открыл 18-летний Тимур Бекмансуров. Издание 59.ru нашло в соцсетях пост от человека, который, предположительно, открыл стрельбу в университете. Запись появилась незадолго до начала стрельбы. Ее автор просит не считать происходящее терактом.

В университете отменили занятия из-за случившегося.

Внимание. Опубликованное видео содержит нецензурную лексику и может шокировать. Просим чувствительных людей не смотреть его.

Новость дополняется