Напавшего на Пермский университет задержали

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Правоохранительные органы задержали стрелка, напавшего на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение МВД и самого университета.

При задержании нападавший был ранен. Ранее сообщалось, что он убит.

Стрельба на территории университета началась утром 20 сентября. Очевидцы сообщили «Медузе», что видели мужчину в военной форме, стрелявшего из автомата. В результате нападения пять человек погибли и шесть были ранены. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

По информации СК, стрельбу открыл студент университета; ранее СМИ сообщали, что это 18-летний Тимур Бекмансуров. Журналисты нашли в соцсетях пост, который, предположительно, оставил стрелок. Автор поста попросил не считать нападение терактом.

По поручению премьер-министра Михаила Мишустина в Пермь прилетит министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Также на место стрельбы выехал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.