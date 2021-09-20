Семьям погибших при стрельбе в Пермском университете выплатят по миллиону рублей

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Власти Пермского края назначили материальные компенсации для семей погибших и пострадавших в результате нападения на Пермский государственный университет.

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Людям, получившим ранения, выделят по 500 тысяч рублей, а получившим травмы — по 100 тысяч рублей.

«Оказать помощь пострадавшим в результате происшествия в университете может любой желающий. Это можно сделать, направив пожертвования на благотворительный счет, действующий на базе Пермского краевого фонда социальной поддержки населения», — добавили в краевом правительстве.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории Пермского госуниверситета. В результате нападения погибли шесть человек, еще больше 20 получили ранения. Нападавший задержан, он оказал вооруженное сопротивление и был ранен.

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