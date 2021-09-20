«Корона», «Тед Лассо» и «Ход королевы» стали победителями «Эмми-2021»

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Проекты стримингового сервиса Netflix получили 44 награды 73-й телевизионной премии «Эмми». Церемония награждения состоялась 19 сентября в Лос-Анджелесе.

Лучшим драматическим сериалом стала «Корона». Актеры сериала Джош ОʼКоннор и Оливия Колман получили награды за лучшие роли, а Тобайас Мензис и Джиллиан Андерсон — за лучшие роли второго плана в драматическом сериале.

«Тед Лассо» назван лучшим комедийным сериалом. Джейсон Судейкис, исполняющий роль Теда Лассо, признан лучшим актером в комедийном сериале. Его партнеры Бретт Голдстин и Ханна Уэддингхэм победили в категории лучших актеров второго плана в комедии. Награды за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт («Хитрости»).

Лучшим мини-сериалом по версии «Эмми» стал «Ход королевы». Юэн Макгрегор удостоен приза за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Холстон», а Кейт Уинслет — за лучшую женскую роль в мини-сериале «Мейр из Исттауна». Ее партнеры Эван Питерс и Джуллиана Николсон отмечены за лучшие роли второго плана в мини-сериале.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой