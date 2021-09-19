В Петербурге на кандидата в депутаты составили протокол о неповиновении полиции. Он рассказывал, что полицейские душили его на участке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

На кандидата в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Никиту Сорокина, который рассказал, что полицейские напали на него на избирательном участке, составили административный протокол о неповиновении представителям власти. Об этом сообщила глава городского избиркома Наталья Чечина.

По словам Сорокина, полицейские применили к нему силу, когда он получил информацию об исчезновении 200 или 300 бюллетеней на участке № 1459 и потребовал приезда представителей территориального избиркома. Сорокин сел на пол и отказался уходить из участка. Он рассказал, что полицейские душили его: «Я чуть не задохнулся. Руки болят и ноги».

Глава городского избиркома заявила, в свою очередь, что «боевые приемы к нему не применяли». опубликовал видеозапись того, что происходило на участке.

Что происходит на выборах. Онлайн

Выборы в Госдуму. Главный день голосования Наблюдатели сообщают о массовых нарушениях, в Хабаровске побеждает Дегтярев. Онлайн «Медузы»

Что происходит на выборах. Онлайн

Выборы в Госдуму. Главный день голосования Наблюдатели сообщают о массовых нарушениях, в Хабаровске побеждает Дегтярев. Онлайн «Медузы»

Не пропустите стрим «Медузы», в котором ведущие нашего политического подкаста Андрей Перцев и Константин Гаазе будут подводить итоги выборов. Воскресенье, 19 сентября, 22:00. Подпишитесь на него тут.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой