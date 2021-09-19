Сайт «Новой газеты» подвергся DDoS-атаке

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На сайт «Новой газеты» началась DDoS-атака, сообщил в твиттере редактор отдела политики издания Кирилл Мартынов. На момент публикации заметки сайт газеты был недоступен.

В телеграме «Новой газеты» сообщается, что атака началась в 14:45 по Москве и первое время защита сайта справлялась с ней, но затем мощность атаки выросла. «Трафик достиг трех гигабит в секунду. Сайт „Новой газеты“ пытались открыть до 550 тысяч раз в секунду», — сказано в сообщении издания. Представители «Новой» рассчитывают, что смогут восстановить работу сайта примерно к 17:00.

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