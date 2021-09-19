Группа ЛСП решила удалить песню «Номера» с музыкальных площадок. Недавно россиянка совершила суицид под нее в прямом эфире инстаграма

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Группа ЛСП решила удалить свою композицию «Номера» со всех музыкальных площадок. Об этом сообщил в твиттере менеджер группы Дмитрий Магадов.

«Как ни грустно об этом говорить, мы приняли решение удалить трек „Номера“ со всех площадок», — написал Магадов. Он добавил, что на концертах ЛСП эта песня, вероятно, также не будет звучать.

Магадов не уточнил причины такого решения, но запостил ссылку на статью в Википедии про .

На момент написания этой новости песня все еще была доступна, в частности, на YouTube, «Яндекс.Музыке» и Spotify. «Номера» начнут удалять с площадок с 20 сентября, сообщил источник TJournal.

На этой неделе 17-летняя девушка из Зеленограда покончила с собой в прямом эфире инстаграма. Судя по видео суицида, которое выложил один из телеграм-каналов, она сделала это под песню «Номера».

Обновлено. Краснодарское издание 93.ru сообщило, что утром 19 сентября в соцсетях стало распространяться видео, на котором молодой человек из Краснодара совершает суицид под песню «Номера».

После этого TikTok перестал показывать песню в поиске, предлагая вместо нее ссылку на страницу помощи при суицидальных мыслях. Соцсеть сообщила TJournal, что пошла на такой шаг ради «благополучия сообщества».

В то время как этот трагический инцидент имел место не на нашей платформе, мы удаляем весь контент, который нарушает правила сообщества, и блокируем соответствующие звуки, для того чтобы предотвращать совершение пользователями опасных для жизни действий.

В 2018 года соцсеть «ВКонтакте» заблокировала «Номера» на территории России по требованию Роскомнадзора. Ведомство увидело в тексте композиции описание способа совершения самоубийства, что запрещено российскими законами. На других платформах трек «Номера» все еще был доступен.

Песня «Номера» вошла в альбом «Ёп», вышедший в 2014 году. Это первая совместная песня белорусского дуэта ЛСП, который создали музыкант Олег «ЛСП» Савченко и продюсер Роман «Англичанин» Сащеко. После смерти Сащеко в 2017 году Савченко продолжил выступления под вывеской ЛСП с другими музыкантами.

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