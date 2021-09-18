Фильму Пола Верховена «Искушение» о монахине-лесбиянке отказали в выдаче прокатного удостоверения в России

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Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение» Пола Верховена. Соответствующий приказ размещен на сайте ведомства.

В приказе ведомство ссылается пункт Правил выдачи прокатных удостоверений, который предусматривает отказ «в иных определенных федеральными законами случаях».

В центре сюжета фильма «Искушение» — история католической монахини Бенедетты Карлини, которая строит отношения с послушницей по имени Бартоломеа. Когда об этом становится известно, Бенедетту привлекают к суду по обвинениям в прелюбодеянии и одержимости дьяволом.

Премьера «Искушения» состоялась на Каннском кинофестивале в июле. В России прокат должен был начаться 7 октября.

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