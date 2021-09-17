Задержан подозреваемый в убийстве семьи и нападении на полицейский участок в Воронежской области

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Воронежской области, сообщает ТАСС.

По данным Baza, автомобиль подозреваемого остановили на трассе около села Подгорное. При задержании он пытался оказать сопротивление и был ранен в голову.

СМИ ранее называли его имя — Виктор Мирской.

По данным СК, в ночь на 16 сентября подозреваемый из-за конфликта с соседями убил семью из трех человек — женщину и двух детей — в селе Волчанское. Затем он отправился на машине в город Лиски, где напал на местное отделение полиции. Он взорвал вход в здание, а затем открыл там стрельбу. В результате пострадал один полицейский. Нападавший сумел скрыться с места преступления.