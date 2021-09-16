В Воронежской области преступник напал на отдел полиции и взорвал бомбу. Ранен полицейский

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Вооруженный преступник напал на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области в ночь на 16 сентября, сообщает ТАСС.

По данным Baza, около 5:30 утра злоумышленник, одетый в военную форму и бронежилет, подъехал к зданию ОВД на автомобиле «Нива» и открыл огонь из автоматического оружия. Затем он вошел в здание, продолжил там стрельбу и устроил два взрыва, пишет Life Shot.

В результате нападения получил ранение один полицейский, сообщили в МВД. По сведениям «Коммерсанта», пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления. В Воронежской области введен «план перехват» для поимки преступника. Посты и отделения полиции приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Обновлено. По данным СК, перед нападением на отдел полиции преступник «совершил убийство знакомой семьи на почве бытового конфликта». Baza сообщала, что он убил женщину и двух детей в селе Волчанское. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь полицейского.