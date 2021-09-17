В Москве арестовали пятерых фигурантов дела о «склонении к беспорядкам» через Telegram во время выборов

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Басманный районный суд Москвы заключил под стражу создателя телеграм-канала «Что делать» Дмитрия Чебанова и его соратника Никиту Крещука, которых обвиняют в во время выборов, сообщает «Апология протеста».

«Дмитрия Чебанова следствие считает лидером движения „Что делать“, которое призывало в чатах Telegram участвовать в уличных протестах в связи с выборами», — сказано в сообщении «Апологии протеста».

Также суд заключил под стражу до 14 ноября еще двух фигурантов дела Алексея Курлова и Жанну Чернову, сообщает «Интерфакс». Кроме того, под домашний арест отправили жительницу Москвы Марию Платонову — студентку Школы дизайна НИУ ВШЭ и сотрудницу штаба муниципального депутата района Щукино Анастасии Брюхановой.

Следственный комитет ранее сообщил, что группа, состоящая из не менее 11 человек из семи регионов России, создала сеть телеграм-каналов, где «размещала публикации и вела агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков» в дни выборов в России.

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