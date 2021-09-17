Путин объявил о выплатах по 50 тысяч рублей жителям блокадного Ленинграда

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Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить по 50 тысяч рублей гражданам России, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жители блокадного Ленинграда», сообщается на сайте Кремля.

«Поддержка блокадников — это наш священный нравственный долг. В связи с 80-летней годовщиной открытия „Дороги жизни“ предлагаю провести единовременную выплату», — сказал Путин во время видеоконференции с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Путин предложил выплатить по 50 тысяч рублей гражданам РФ, постоянно живущим в России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

После встречи Путин подписал указ о единовременной выплате жителям блокадного Ленинграда и людям, награжденным медалью «За оборону Ленинграда».

Только в Петербурге, по данным на январь 2021 года, жили 69 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» (3,1 тысячи) или знаком «Жителю блокадного Ленинграда» (65,9 тысячи), следует из материалов администрации Петербурга (.docx).

В августе Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате 15 тысяч рублей военным, полицейским, сотрудникам прокуратуры, Росгвардии, ФСИН и ряда других федеральных госорганов. На эти выплаты планировали потратить около 500 миллиардов рублей.

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