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Американский бренд спортивной одежды и обуви Under Armour собирается осенью 2022 года открыть новые магазины в России, сообщили «Ведомости» и «Коммерсант», ссылаясь на слова анонимных источников.

Представители Under Armour обращались к владельцам нескольких торговых центров в Москве по поводу аренды площадей под магазины, рассказали два топ-менеджера девелоперских компаний и два консультанта, работающих с ТЦ. Также о планах американской компании знает источник «Ведомостей» в крупной сети спортивной одежды и обуви, конкурирующей с Under Armour.

Предполагается, что компания будет развиваться в России по франчайзингу. Источники «Коммерсанта» говорят, что новым партнером Under Armour в России может стать дистрибутор одежды Lestate. По другой информации, Under Armour будет развивать розницу в России самостоятельно. В Lestate это не комментировали.

Представитель Under Armour в России отказался от комментариев, в глобальном офисе компании сообщения российских СМИ не комментировали.

Under Armour — четвертый по выручке бренд спортивной одежды и обуви в мире после Nike, Adidas и Skechers. По данным исследовательской компании Euromonitor International, доля рынка Under Armour составляет 2,1%, а у его конкурентов — 14,8%, 9,9% и 2,3% соответственно.

Впервые Under Armour начал работать в России в 2017 году. Партнером бренда стало ООО «Востокинвест». За два года в России открыли 16 магазинов, но в конце 2019 года магазины бренда в России стали закрываться из-за разногласий между франчайзи и головной структурой Under Armour.

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