Кинокритик Антон Долин снимет документальный фильм об Алексее Германе-старшем и его картине «Трудно быть богом»

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Главный редактор журнала «Искусство кино», кинокритик «Медузы» Антон Долин снимет дебютный документальный фильм об Алексее Германе-старшем и его картине «Трудно быть богом». Об этом сам Долин рассказал «Медузе».

По словам Долина, он не собирается снимать фильм о фильме; скорее это будет большое эссе о режиссере.

«Я, конечно, никакой не режиссер и не сценарист — мне комфортнее считать себя автором этого фильма, как я был автором книги „Герман“, состоявшей из интервью с режиссером и моих заметок о его творчестве. Это будет своеобразное эссе, кинокритическое исследование уникального художника и его метода, а вовсе не колоритный портрет, какие мы привыкли видеть в документальных „фильмах о фильмах“. Надеюсь, удастся сделать его не шаблонным и не скучным. Работу над картиной мы хотим закончить уже зимой», — рассказал Долин.

Фильм об Алексее Германе был поддержан на питчинге Минкульта 15 сентября. Это один из восьми неигровых проектов, которым министерство культуры решило выделить деньги.

Продюсером фильма выступает Алексей Боков. В 2009-м он продюсировал картину «Весельчаки» Феликса Михайлова о травести-артистах.

Алексей Герман-старший — одна из наиболее знаковых фигур отечественного кинематографа второй половины XX века. Герман снял пять картин: «Проверка на дорогах», «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев, машину!» и «Трудно быть богом».

Кинокритик Антон Долин в 1997 году окончил филологический факультет МГУ, потом аспирантуру в ИМЛИ РАН. В 1997 года начал работать корреспондентом «Эха Москвы». Долин работал обозревателем на радио «Вести ФМ», а также на Первом канале в программе «Вечерний Ургант».

Антон Долин публикуется во многих изданиях, долгое время сотрудничал с «Афишей». С февраля 2017-го статьи и рецензии Долина выходят на «Медузе». В 2017 году критик стал главным редактором старейшего в России журнала о кинематографе «Искусство кино».

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