Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева объявила о разрыве с «менеджерами ФБК»

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Руководитель Анастасия Васильева обвинила «менеджеров » в том, что они использовали профсоюз в своих интересах и «забыли» о нем, как только он перестал быть им нужен. Соответствующий пост появился в фейсбуке Васильевой, ее пресс-секретарь подтвердила «Медузе», что пост написан главой «Альянса врачей» и что страница не была взломана.

Как написала Васильева, профсоюз «использовали и выкинули». В период пандемии ФБК оказывал «Альянсу врачей» информационную помощь, «но [как] только нужда в нас пропала — про нас забыли».

Я очень разочарована. Менеджеры сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу? Под угрозой уголовного преследования сейчас находится любой из тех, кто ему верил. И когда их посадят — про них никто не вспомнит.

Васильева попросила больше не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с ФБК и заявила, что профсоюз продолжит свою деятельность.

Бывший директор ФБК Иван Жданов, комментируя пост Васильевой, заявил, что «в последнее время жизнь Анастасии превратили в самый настоящий ад». «То, что она написала прямо перед днем голосования, достаточно ясно указывает на то, кто это сделал и в чем цель», — написал он в твиттере.

Пост Васильевой появился на следующий день после того, как были опубликованы списки кандидатов «Умного голосования» — главного проекта сторонников Алексея Навального на выборах в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

«Альянс врачей» был создан в 2018 году. Целями организации, как указано на ее сайте, является борьба «за справедливую заработную плату, достойные условия труда, высокие надбавки и оплачиваемые переработки для всех медиков России». В марте 2021 года профсоюз внесли в реестр «иностранных агентов».

Сама Васильева является обвиняемой по «санитарному делу», возбужденному после зимних акций в поддержку Алексея Навального в Москве. Васильева — единственная из фигурантов дела, приговор которой до сих пор не огласили. Семеро других обвиняемых получили от года до полутора лет ограничения свободы, а брат Навального Олег — год условно.

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