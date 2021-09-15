Жителей ДНР с российскими паспортами отвезут на выборы в Госдуму на 825 автобусах и 12 поездах

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) организуют 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов в Ростовскую область, чтобы жители ДНР с российскими паспортами смогли проголосовать на выборах в Госдуму, пишет «Интерфакс»

Как сообщил в видеообращении глава ДНР Денис Пушилин, для жителей региона, которые поедут голосовать в Ростовскую область, предусмотрят упрощенную систему пограничного контроля.

В июле Денис Пушилин говорил, что граждане РФ, живущие в самопровозглашенных республиках Донбасса, смогут проголосовать на выборах в Госдуму очно на участках в Ростовской области и дистанционно на портале «Госуслуги».

В 2019 году президент РФ Владимир Путин упростил порядок получения российского гражданства для украинцев, живших в Крыму и Донбассе до весны 2014 года. По состоянию на июль 2021 года паспорта РФ получили 611 тысяч человек, живущих в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой