Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев, живших в Крыму и Донбассе до весны 2014 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины и других стран. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, на упрощенный порядок могут претендовать граждане Украины и лица без гражданства, которые родились в Крыму и жили там , а также те, кто был депортирован из Крыма в советское время.

Кроме того, указ распространяется на граждан Украины и лиц без гражданства, которые жили в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей» до апреля 2014 года, а сейчас имеют вид на жительство или некоторые другие документы, позволяющие им жить в России.

Также на упрощенный порядок могут претендовать граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и имевшие советское гражданство, а также их родственники.

Указ устанавливает, что заявления о приеме в гражданство РФ от вышеперечисленных лиц не должны рассматриваться дольше трех месяцев.

Владимир Путин 24 апреля подписал указ, который позволяет жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать гражданство РФ в упрощенном порядке. 29 и 30 апреля в Ростовской области в тестовом режиме начали работать первые центры выдачи паспортов для жителей самопровозглашенных республик.