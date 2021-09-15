Уволен режиссер театра в поселке в тайге, который собрал 300 тысяч на новый туалет. Руководству не понравилось, что из-за него «высветились все проблемы»

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Петербургский режиссер Дмитрий Турков уволен из театра в красноярском таежном поселке . Театр получил широкую известность, когда с помощью краудфандинга режиссер запустил сбор денег на новый туалет.

Как рассказал сам Турков, еще в начале года с ним не стали продлевать трудовой договор, когда предыдущий срок истек — ему заявили, что он не справлялся со своими должностными обязанностями. Режиссер выразил уверенность, что истинной причиной увольнения стала его медийность.

Из-за того, что высветились все проблемы, которые не хотели решать и о которых хотели умолчать.

Вместе с Турковым из театра ушла большая часть труппы. Сейчас они работают в театре в городе Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе.

Деньги, собранные на краундфандинговой платформе на ремонт туалета, Турков отправил проекту «Театр Села», в рамках которого в Калужской области создается детский театр.

Внимание к театру в Мотыгино было привлечено в ноябре 2020 года: тогда Турков запустил краудфандинговую кампанию на сайте Planeta.ru на новый туалет, так как единственный туалет в театре находится на улице. Он также рассказал и о других проблемах — протекающей крыше, гниющей стене и обветшавшем фундаменте. Турков планировал собрать 300 тысяч рублей, но в итоге собрал в четыре раза больше.

Мотыгино — самый маленький поселок в России со своим драматическим театром.

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