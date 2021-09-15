Северная Корея провела испытания двух баллистических ракет

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Северная Корея осуществила 15 сентября запуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщает Kyodo.

По данным японских и южнокорейских военных, ракеты были выпущены из центральных районов КНДР и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета составила 800 километров.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил протест действиям Пхеньяна, назвав испытания нарушением резолюции Совбеза ООН.

Испытания не повлияли на радиационный фон в Приморском крае — единственном регионе России, граничащем с Северной Кореей, сообщили в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее 13 сентября власти КНДР заявили, что в прошедшие выходные успешно протестировали крылатые ракеты большой дальности нового типа, работа над которыми заняла два года.

Предыдущие испытания баллистических ракет в КНДР, фиксировавшиеся иностранными разведками, прошли 25 марта 2021 года.

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