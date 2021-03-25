КНДР впервые за год провела испытания баллистических ракет

Северная Корея осуществила утром 25 марта запуск двух баллистических ракет. Проведение испытаний зафиксировали военные Японии, а также Южной Кореи и США. Это первые испытания баллистических ракет в КНДР с марта 2020 года.

По данным Токио, запущенные ракеты пролетели около 450 километров на высоте, не превышающей 100 километров, и упали в Японском море за пределами территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны Японии. Какого либо ущерба в результате пусков не зафиксировано, однако премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил протест, назвав действия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза ООН и угрозой региональной безопасности.

Как сообщили в Российской службе предупреждения о цунами, в Приморье в связи с пусками ракет из КНДР не фиксировали никаких сейсмических событий в районе Японского моря, радиационный фон в регионе остается в норме.

В минувшие выходные КНДР проводила тестовые пуски нескольких ракет малой дальности. Тогда представители администрации США назвали это «нормальной военной активностью».

Последний раз власти Северной Кореи проводили испытания баллистических ракет 29 марта 2020 года.

В октябре на военном параде в Пхеньяне в честь 75-летней годовщины основания Трудовой партии Кореи была продемонстрирована новая межконтинентальная баллистическая ракета. Западные СМИ назвали эту ракету самой большой из всех, что ранее показывала Северная Корея.