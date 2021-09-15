Роснедра: рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год

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Рентабельных запасов нефти в России хватит на 20-21 год, заявил ТАСС временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Петров.

По мере развития технологий, которые позволят добывать трудноизвлекаемые запасы нефти, этот период будет увеличиваться, добавил Петров.

Глава Роснедр добавил, что самым перспективным российским регионом для разведки запасов нефти и газа является Западная Сибирь. «Здесь потенциал для работы еще на много-много лет», — указал он.

В апреле 2021 года предыдущий руководитель Роснедр Евгений Киселев говорил «Российской газете», что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет, а запасов газа — более чем на 60 лет.

А вот какую оценку давало Минприроды Глава Минприроды: запасов нефти в России хватит на 59 лет, а газа — на 103 года

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,7 миллиона тонн, что стало минимальным значением за 10 лет. В 2021 года этот показатель продолжил снижаться.

Себестоимость добычи нефти в России в апреле-июне 2021 года выросла более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,4 тысячи рублей за тонну. Это рекорд как минимум за 10 лет.

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