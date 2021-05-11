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При нынешних уровнях добычи в России запасов нефти хватит на 59 лет, а природного газа — на 103 года, сообщил РБК министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Но мы же понимаем, что это общий баланс по больнице. Где-то есть месторождения, которые высвобождаются (истощаются), а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах.

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 миллиона тонн, что стало минимальным значением за 10 лет. Добыча газа в 2020 году составила 694,3 миллиарда кубометров.

В апреле 2021 года глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Евгений Киселев говорил «Российской газете», что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет, а запасов газа — более чем на 60 лет.

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