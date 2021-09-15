47-летнего гражданина Швеции осудили на три года по делу о шпионаже на российскую разведку

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Суд в шведском Гетеборге приговорил 47-летнего гражданина Швеции к трем годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России, сообщает телеканал SVT.

По версии обвинения, мужчина, личность которого не раскрывается, в 2017-2019 годах передал офицеру российской разведки, работавшему под дипломатическим прикрытием, секретную информацию о двух автомобильных компаниях Volvo и Scania, в которых он работал.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый скопировал данные, составлявшие коммерческую тайну, и передал ее на флешках российскому разведчику, «полностью осознавая, что предоставленная им информация будет передана России». Взамен швед получил от 10 до 30 тысяч шведских крон (от 985 до 2950 евро), сообщила газета Aftonbladet. Обвиняемый отрицал вину.

Гражданина Швеции задержали по подозрению в шпионаже 26 февраля 2019 года, когда он встречался в ресторане с российским дипломатом, сообщила газета Aftonbladet. Россиянин, которого заподозрили в шпионаже, воспользовался дипломатическим статусом и покинул страну.

47-летний гражданин Швеции стал первым местным жителем, которому предъявили обвинение в шпионаже за последние 18 лет.

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