Мировой долг достиг рекордных 296 триллионов долларов

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Объем мирового долга во втором квартале 2021 года обновил исторический максимум, сообщил Институт международных финансов (Institute of International Finance, IIF).

Мировой долг, учитывающий долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств, вырос на 4,8 триллиона долларов до 296 триллионов долларов. Это на 36 триллионов больше, чем до пандемии коронавируса.

Директор отдела исследований по вопросам устойчивости IIF Эмре Тифтик считает, что, если заимствования продолжатся такими же темпами, то мировой долг превысит 300 триллионов долларов.

Впервые после начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отношение мирового долга и ВВП за счет роста экономики сократилось — с рекордных 362% в первом квартале до 353% во втором.

Государственный долг России, по состоянию на 1 июля 2021 года, составил 20,423 триллиона рублей — 17,7% прогнозируемого объема ВВП.

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