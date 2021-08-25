Госдолг России превысил 20 триллионов рублей

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Государственный долг России превысил 20 триллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическую записку Счетной палаты РФ.

За первое полугодие 2021 года госдолг вырос на 1,48 триллиона рублей, или на 7,8%. По состоянию на 1 июля он составил 20,423 триллиона рублей — 17,7% прогнозируемого объема ВВП). 16,2 триллиона рублей из этой суммы приходится на внутренний долг, остальное — на внешний.

На обслуживание госдолга из бюджета за шесть месяцев потратили 506 миллиардов рублей, из них 434,5 миллиарда пошли на внутренний долг.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее говорил, что госдолг России в ближайшие три года составит около 18-20% ВВП. При этом он отмечал, что уровень заимствований по сравнению с 2020 годом будет снижаться.

По итогам 2020 года госдолг России увеличился на 5,4 триллиона рублей, до 18,99 триллионов рублей. По сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 39,9%.

С июня 2019 года до июля 2020 года у России был отрицательный чистый госдолг. В этот период ликвидные резервы правительства превышали долг. Затем ситуация изменилась из-за падения мировых цен на нефть и расходов на меры поддержки экономики во время пандемии.

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