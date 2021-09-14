«Единая Россия» за три дня до выборов внесла законопроект об отмене обязательного техосмотра

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«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Документ предполагает, что техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции автомобиля или при замене основных агрегатов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что с предложениями об отмене техосмотра к депутатам «Единой России» обращались жители страны при разработке программы партии.

Отменить обязательный техосмотр МВД предложило в начале июня. Как подчеркивал в начале сентября «Коммерсант», до последнего времени об участии «Единой России» в разработке соответствующего документа не сообщалось.

Законопроект коснется около 50 миллионов владельцев транспортных средств.

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу.

Ранее от техосмотра в России освободили транспортные средства не старше четырех лет. Кроме того, автовладельцам позволили при оформлении полиса ОСАГО не предоставлять диагностическую карту, выдаваемую по результатам техосмотра.

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