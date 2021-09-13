Заключенные ИК-2 в Ангарске объявили голодовку, протестуя против пыток. С начала сентября в колонии умерли два человека

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 2 в Ангарске Иркутской области объявили массовую голодовку, протестуя против издевательств и пыток. Об этом в ночь на 13 сентября сообщил правозащитный проект Gulagu.net, ссылаясь на источник в региональном управлении ФСИН. Родственники заключенных подтвердили это изданию .

«Заключенных по формальному поводу унижают, раздевают догола, избивают, заковывают в наручники, таскают по полу и в каптерке избивают», — говорят правозащитники.

По данным Gulagu.net, с начала сентября в колонии умерли два человека. Как уточняет «Сибирь.реалии», ссылаясь на материалы ФСИН, 7 сентября там умер заключенный Жданов, а 9 сентября — заключенный Осипов. По какой причине умер первый из них, неизвестно, в материалах о смерти второго говорилось об острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Правозащитники говорят, что сотрудники колонии «заваливают и ГУФСИН, и прокуратуру однотипными рапортами с целью легализации должностных преступлений, совершенных с применением спецсредств и насилия». Судя по спецсообщениям ФСИН в прокуратуру, которые цитирует «Сибирь.Реалии», с начала сентября в колонии зафиксировали не менее 10 случаев применения силы к заключенным, причем минимум шесть сообщений об этом датированы 8 сентября.

В пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области сообщили, что в колонии № 2 выявили «демонстративно-шантажный отказ от приема пищи со стороны пятерых осужденных». Состояние заключенных, участвующих в голодовке, контролируют медработники и сотрудники психологической службы, отметили в ведомстве.

В апреле 2020 года в Иркутской области произошел бунт в колонии строгого режима № 15, расположенной в Ангарске. Заключенные устроили акцию протеста из-за пыток в колонии, спецназ подавил бунт, сотни человек пострадали. После случившегося многих заключенных перевели в ИК-6 и СИЗО-1 в Иркутске, где их также пытали. Из-за пыток в колониях и СИЗО региона следствие возбудило несколько уголовных дел

Gulagu.net утверждает, что начальник колонии № 2 в Ангарске Роман Скоробогатов ранее работал в ИК-15, где «оттачивал свои садистские наклонности» вместе с двумя оперативниками, которые также перешли в ИК-2.