Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт Михаила Ходорковского, посвященный кандидатам в депутаты Госдумы

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Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайт Михаила Ходорковского, посвященный кандидатам в депутаты Госдумы.

Доступ к сайту заблокирован по требованию Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 закона «Об информации». Эта статья подразумевает блокировку за призывы к массовым беспорядкам или к осуществлению экстремистской деятельности, а также за распространение недостоверной общественно значимой информации.

Сайт Ходорковского, заблокированный Роскомнадзором, начал свою работу в июне. На сайте можно было по фамилии кандидата в депутаты узнать о том, как он относится к обнулению президентских сроков Владимира Путина.

В начале августа Роскомнадзор заблокировал сайты основанных Ходорковским изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также проекта «Правозащита Открытки». После этого они объявили о вынужденном прекращении работы.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

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