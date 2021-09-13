МВД предложило упростить переселение в Россию для жителей ДНР и ЛНР

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МВД предложило упростить для жителей непризнанных ДНР и ЛНР вступление в программу помощи переселению соотечественников. Ведомство подготовило проект соответствующего указа президента, говорится в сообщении на сайте МВД.

Сейчас, чтобы подать заявление на участие в программе, жителям ДНР и ЛНР необходимо посетить консульство РФ на Украине. МВД хочет, чтобы они могли делать это, находясь в России.

Программа помощи переселению соотечественников действует с 2006 года. Участники программы имеют право на ряд льгот — например, на компенсацию транспортных затрат на переезд, а также на беспошлинный ввоз имущества.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин разрешил жителям ДНР и ЛНР получать гражданство РФ в упрощенном порядке. По состоянию на июль 2021 года российские паспорта получили более 600 тысяч жителей двух непризнанных республик.

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