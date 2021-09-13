«Лифт рухнул первый раз, затем последовал еще один скачок вниз». Жильцы дома в Красногорске, где женщина получила травмы в лифте, заявили о новых поломках

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В жилом комплексе «Арт» в Красногорске, где женщина на прошлой неделе получила травмы в результате неисправности лифта, продолжаются проблемы с лифтами. Об этом подмосковному изданию «360» рассказала одна из жительниц дома по имени Дарья.

По ее словам, 12 сентября она вместе с еще несколькими женщинами и двумя детьми застряла в одном из лифтов.

С первого этажа лифт тронулся наверх, но в какой-то момент остановился, на табло появилась надпись «Ошибка», и мы запаниковали. Затем лифт начал падать, были ощущения, будто самолет начинает резко снижаться. Лифт рухнул первый раз, зафиксировался… Затем последовал еще один скачок вниз. Двери были заблокированы, на табло также горела «Ошибка». Через несколько минут лифт резко поехал наверх. Мы испугались еще больше, попытались сгруппироваться.

Доехав до 15-го этажа, лифт внезапно остановился, и женщины с детьми выбежали из него.

По словам собеседницы «360», сейчас в доме из четырех лифтов работает только один, грузопассажирский.

Получается, управляющая компания или какие-то другие службы никаких мер не приняли [после инцидента с пострадавшей женщиной]. Лифты продолжают работать, можно сказать, в аварийном режиме. Соседи постоянно рассказывают, что застряли. Иногда не могут попасть в лифт. Жители уже в панике.

ЖК «Арт» состоит из семи корпусов переменной этажности. В четырех корпусах комплекса по 44 этажа. СМИ включали «Арт» в число самых высоких жилых комплексов Подмосковья и регионов России в целом.

7 сентября из-за резкой остановки лифта в ЖК «Арт» его пассажирка потеряла сознание. У нее диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму. Осколки разбитого зеркала порезали ей лицо.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой