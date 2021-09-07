Жительница Красногорска получила травмы из-за поломки лифта. По ее словам, он «не стал останавливаться и быстро-быстро поехал вверх»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Следственный комитет по Московской области начал проверку после того, как жительница Красногорска получила травмы «в результате резкой остановки лифта» в жилищном комплексе «Арт», сообщила пресс-служба СК.

Молодая женщина получила травмы утром 7 сентября, когда села на первом этаже дома в лифт, чтобы доехать до 31 этажа, но лифт по неизвестной причине поехал выше, рассказал телеканалу «360» местный житель, телеведущий «Пятница News» Игорь Лантратов.

«Лифт застрял между 42 и 43 этажом. Девушка ехала на 31-й этаж с первого этажа, лифт поднялся до 43-го. Запахло жженой проводкой и после этого лифт рухнул на пол-этажа. Тем не менее, девушка вся в крови», — рассказал телеведущий.

Утром 7 сентября в сети появилось видео, где молодая женщина рассказала, как получила травмы в лифте. «Я ехала в лифте, там пахло какой-то гарью. И он не стал останавливаться на моем этаже и быстро-быстро поехал вверх. И я не знаю… Я просто уже лежу на полу. Встала, потом смотрю в зеркало, я вся, блин, в крови. Всё», — рассказала девушка.

Пострадавшую госпитализировали на машине скорой помощи. В больнице у нее диагностировали ушиб шейного отдела позвоночника и закрытую черепно-мозговую травму.

После случившегося на место выехали следователи и представители прокуратуры, которая также проводит проверку по факту случившегося. В дом также прибыла ремонтная бригада.