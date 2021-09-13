Грузия отпустила под подписку о невыезде Ивана Кочеткова. Россия добивается его экстрадиции по делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной

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Россиянин Иван Кочетков, экстрадиции которого добивается Россия по особо важным делам Евгении Шишкиной, отпущен в Грузии под подписку о невыезде. Об этом сообщили «Медузе» источник в СК РФ и источник, близкий к следствию. Кочеткова освободили, поскольку истек предельный срок содержания под стражей — в Грузии он составляет девять месяцев, пояснил источник «Медузы» в СК РФ.

Кочетков был задержан в Грузии не позднее мая 2020 года По версии российских следователей, он мог быть причастен к поджогу машины следователя Евгении Шишкиной. Также он мог собирать информацию о передвижениях Шишкиной и докладывать об этом предполагаемому организатору убийства Ярославу Сумбаеву. Помимо этого, считает следствие, Кочетков разработал план путей отхода для исполнителя убийства следователя Шишкиной. В России он заочно арестован по обвинению в «посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование» и« умышленном уничтожении или повреждении имущества».

После задержания Кочеткова в Грузии официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что начата процедура его экстрадиции в Россию. Адвокат Кочеткова Георгий Кондахишвили это отрицал. На каком этапе в настоящий момент находится рассмотрение запроса России об экстрадиции, неизвестно. «Медуза» ожидает ответ от генеральной прокуратуры России — именно в этом ведомстве занимаются вопросами экстрадиции.

Прокуратура Грузии, Тбилисский городской суд и суд города Мцхеты, где год назад был задержан Иван Кочетков, не ответили на вопросы «Медузы» об изменении меры пресечения и экстрадиции Кочеткова.

Адвокат Кондахишвили не подтвердил, но и не стал отрицать, что его подзащитный отпущен из-под стражи. Кондахишвили вновь повторил, что Кочетков не имеет никакого отношения к убийству следователя, а само дело назвал «сфальсифицированным». Сторона защиты, заявил он, «использует все правовые методы для недопущения экстрадиции, так как существует большой риск, что в Российской Федерации невинный человек подвергнется пыткам и бесчеловечному обращению, как это происходило много раз в российской пенитенциарной системе». На остальные вопросы Кондрахишвили отвечать отказался, предложив корреспонденту «Медузы» лично связаться с Иваном Кочетковым.

Непосредственным исполнителем убийства, по данным следствия, был студент-медик Абдулазиз Абдулазизов, ему помогал старшеклассник Кирилл Грунский. Абдулазизова приговорили к 14 годам лишения свободы, Грунского — к 9,5 года колонии.

Ярослав Сумбаев, которого следствие считает заказчиком, был задержан в Грузии в ноябре 2018 года, в октябре 2019 года его выдали России. Экстрадиция Сумбаева, отрицавшего вину, вызвала протест со стороны грузинской оппозиции. О вынесении приговора Сумбаеву не сообщалось.

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