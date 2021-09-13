Алексей Навальный подал в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор

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Политик Алексей Навальный подал иск к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору, следует из карточки дела на сайте Тверского суда Москвы. Первым внимание на это обратил телеграм-канал «Можем объяснить».

Навальный подал иск 11 сентября, суд зарегистрировал его 13 сентября. С чем связан иск политика, неизвестно. В материалах суда в разделе «Категория дела» сказано, что это «дело об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов военного управления».

Обновление. Алексей Навальный оспорил блокировку своего сайта и ресурсов соратников, доступ к которым ограничен по требованию Генпрокуратуры, сообщил «Медиазоне» юрист Вячеслав Гимади.

В июле Роскомнадзор начал блокировать в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с . В ведомстве объясняли, что «упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».

В августе Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры стал блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию , а в сентябре — сайт «Умного голосования».

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