В Липецкой области в результате взрыва газа погибли три человека

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В городе Елец Липецкой области произошел взрыв газа в жилом доме. В результате погибли три человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на данные СК и МЧС.

Взрыв газа произошел в ночь на 11 сентября, разрушив один из подъездов двухэтажного дома. Поиски жертв продолжаются.

Прокуратура назвала предварительной причиной взрыва неисправность газового оборудования. СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За последнюю неделю это уже второй взрыв газа в жилом доме, приведший к гибели людей. Предыдущий взрыв произошел в подмосковном Ногинске 8 сентября, в результате погибли семь человек.