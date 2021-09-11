Турция ужесточила правила въезда для иностранцев, привитых «Спутником Лайт»

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Власти Турции с 3 сентября изменили правила въезда в страну, сообщило российское посольство в Анкаре.

Иностранцам, привитым «Спутником Лайт» и другими однокомпонентными вакцинами (кроме Johnson & Johnson) при въезде в Турцию теперь нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус или справку о перенесенном COVID-19.

Привитым двухкомпонентными вакцинами, одобренными властями Турции или Всемирной организацией здравоохранения, такие документы не понадобятся.

Турция в конце июня разрешила въезд туристам, привившимся любой российской вакциной от коронавируса. Раньше при въезде им нужно было иметь при себе только сертификат о вакцинации на английском языке.

9 сентября издание TourDom.ru сообщило, что некоторых российских туристов перестали пускать на самолеты в Турцию с сертификатами о вакцинации «Спутником Лайт», и им пришлось срочно сдавать ПЦР-тесты.

По информации туроператора Tez Tour, некоторые авиакомпании получили уведомления, что въезд в Турцию разрешен только туристам, получившим две дозы вакцины, за исключением вакцины Johnson & Johnson.

«Спутник Лайт» — первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Обе их разработал московский центр имени Гамалеи. «Спутник Лайт» зарегистрировали в России в мае.

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