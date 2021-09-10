В Нижегородской области полицейские пытали мужчину с инвалидностью. Дело против них возбудили только два года спустя

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В Нижегородской области СК возбудил уголовное по факту применения пыток в отделе полиции спустя два года после случившегося. Об этом «Медузе» сообщили в Комитете против пыток.

В октябре 2019 года полицейские вызвали в отдел 18-летнего Сергея Модератова и 22-летнего Сергея Митина: там их стали пытать в соседних кабинетах, требуя признаться в краже металлолома. По словам пострадавших, их избивали, надевали противогаз и перекрывали воздух, а также угрожали оружием.

В итоге Модератов провел 11 дней в хирургическом отделении больницы с закрытой черепно-мозговой травмой. Митину, у которого с детства умственная отсталость, после избиений диагностировали фобическое тревожное расстройство, которого у него до этого не было. Специалист в области судебно-психиатрической экспертизы позднее установил, что его здоровью был причинен тяжкий вред.

В 2019 году Следственный комитет дважды отказывал в возбуждении уголовного дела, правозащитники обжаловали отказ в суде. Однако даже после этого следователь «игнорировал важнейшие проверочные мероприятия», сообщили в Комитете против пыток. Правозащитникам пришлось напрямую обращаться к главе регионального СК — только после этого 18 августа 2021 года дело было возбуждено.

Сейчас дело расследуют по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Подозреваемых в нем пока нет.

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