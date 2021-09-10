«Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока — 2»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Строительство российского трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Об этом сообщается в телеграм-канале «Газпрома».
На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.
6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял о завершении работ по укладке труб второй нитки газопровода. Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершилось в начале июня.
По сведениям Bloomberg, поставки газа по трубопроводу могут начаться с 1 октября, а обе нитки заработают с 1 декабря 2021 года.
«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 километров, а мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров топлива в год. «Газпром» самостоятельно достраивал трубопровод, так как США наложили санкции на швейцарского подрядчика проекта.