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Строительство российского трубопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Об этом сообщается в телеграм-канале «Газпрома».

На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 МСК строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено.

6 сентября оператор проекта Nord Stream 2 AG заявлял о завершении работ по укладке труб второй нитки газопровода. Строительство первой нитки «Северного потока — 2» завершилось в начале июня.

По сведениям Bloomberg, поставки газа по трубопроводу могут начаться с 1 октября, а обе нитки заработают с 1 декабря 2021 года.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Общая протяженность магистрали по двум ниткам составляет 2460 километров, а мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров топлива в год. «Газпром» самостоятельно достраивал трубопровод, так как США наложили санкции на швейцарского подрядчика проекта.

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