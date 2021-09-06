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Последняя секция трубы уложена на дно Балтийского моря на строительстве второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом объявил оператор проекта Nord Stream 2 AG, сообщает «Интерфакс».

Nord Stream 2 AG, цитирует заявление компании РИА Новости, собирается ввести «Северный поток — 2» в эксплуатацию до конца 2021 года.

«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря от российской Усть-Луги до немецкого Грайфсвальда. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Столько же газа в год можно переправить по построенному ранее «Северному потоку — 1».

США наложили санкции на «Северный поток — 2», из-за которых швейцарский подрядчик был вынужден отказаться от укладки труб и достраивать газопровод пришлось «Газпрому».

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