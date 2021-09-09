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Российское правительство решило снять ограничения на авиасообщение между Россией и Беларусью, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Россия 24».

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Путина и Александра Лукашенко, на которой было объявлено о согласовании всех союзных программ по интеграции России и Беларуси.

«Вы мне об этом не говорили», — отреагировал Лукашенко на слова Путина о снятии ограничений на авиаперевозки. Затем он поблагодарил Путина.

Президент России отметил, что до начала пандемии коронавируса между Россией и Беларусью было свыше 200 авиарейсов в неделю, сейчас их 36. Путин выразил надежду на быстрое восстановление авиасообщения.

Также на пресс-конференции Путин заявил, что цена на российский газ для Беларуси в 2022 году останется на уровне 2021 года. Кроме того, он добавил, что Россия выделит Беларуси около 630 миллионов долларов в виде кредитов с сентября 2021 года до декабря 2022 года.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Эти переговоры активизировались в 2019 году — как сообщалось, по инициативе властей России, которые искали способы продлить властные полномочия Владимира Путина. Проекты союзных программ, или «дорожных карт» по интеграции никогда не публиковались. Жители Беларуси протестовали против интеграции страны с Россией.

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