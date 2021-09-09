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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Кремле. На встрече они согласовали 28 союзных программ, направленных на интеграцию России и Беларуси.

До конца года союзные программы будут одобрены на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Дата заседания пока не назначена, заявил Путин на пресс-конференции, которую транслировал канал «Россия 24».

Мы договорились о проведении общей макроэкономической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, интеграции платежных систем, обеспечении информационной безопасности, углублении сотрудничества в таможенной и налоговой сфере. <…> Мы договорились о создании единой методологии для гармонизации всех косвенных налогов и создании органа, который будет контролировать эти процессы. <…> Это позволило договориться о переходе к единой промышленной политике и доступе к госзакупкам и госзаказу.

Тексты программ пока не опубликованы. Лукашенко заверил, что их опубликуют скоро. «Ничего плохого для народов России и Беларуси в этих программах нет и не могло быть. Все нацелено на рост благосостояния [людей]», — сказал он.

Путин в свою очередь не исключил организацию в будущем союзного парламента России и Беларуси. Но добавил, что сначала нужно создать «экономический базис» интеграции.

Обновлено. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал приезд Владимира Путина в Минск в конце осени, передает «Интерфакс».

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Переговоры 2019-2020 годов были сосредоточены вокруг союзных программ (раньше их называли «дорожными картами»), направленных на интеграцию в разных сферах экономики и управления. Жители Беларуси протестовали против интеграции страны с Россией.

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