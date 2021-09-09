Путин присвоил погибшему главе МЧС Зиничеву звание героя России

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания героя России посмертно главе МЧС Евгению Зиничеву, погибшему 8 сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В указе говорится, что звание присвоено «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Согласно официальному сообщению МЧС, 55-летний Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений в Норильске, спасая режиссера Александра Мельника. Министр прыгнул в воду за сорвавшимся с обрыва кинематографистом и разбился о камень, рассказала главред RT Маргарита Симоньян.

Позже в СМИ появлялись сообщения, что Зиничев и Мельник погибли не на учениях, а при посещении водопада на плато Путорана в 120 километрах от Норильска. По данным источника издания Readovka, не министр пытался спасти режиссера, а наоборот — Зиничев поскользнулся, подойдя к краю водопада.